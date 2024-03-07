Мировой рекорд на рынке недвижимости: в какой стране сильнее всего дорожает жильё

РИА Новости нашло рекорд: жильё в Мексике дорожает 35 кварталов подряд

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жильё в Мексике дорожает 35 кварталов кряду, что стало мировым рекордом, передаёт в четверг РИА Новости со ссылкой на сведения Банка международных расчетов.

Фото: Flickr by Sharon Hahn Darlin is licensed under CC BY 2.0

В своих расчётах аналитики организации делают поправку на инфляцию, которая в стране достаточно высокая, и вычисляют реальный рост стоимости недвижимости.

В третьем квартале 2023-го цены на жильё в Мексике обогнали инфляцию, поднявшись в реальном выражении на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Последнее снижение датируется 2014-м.

Основная причина — заметный рост благосостояния среднего класса в стране, объясняет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Следом в рейтинге идёт Хорватия — там жильё дорожает уже 26 кварталов подряд.

В России реальные цены на жилую недвижимость снижались три квартала подряд в прошлом году — впервые с 2018-го.