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Узнали, кто должен ремонтировать мебель и технику в съёмной квартире — жилец или хозяин

Эксперты разъяснили ответственность за мебель и технику в съёмной квартире

2:21
Недвижимость

При заключении договора аренды в нём лучше закрепить ответственность за исправность мебели и техники в съёмной квартире, посоветовали эксперты MIR24.TV.

Эксперты разъяснили ответственность за мебель и технику в съёмной квартире
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under public domain

"Если аренда квартиры оформлена по всем правилам и юридически грамотно, с заключением и подписанием договора, то в нём, во избежание возможных конфликтных ситуаций и споров, необходимо чётко прописать права и обязанности сторон в случае поломки или порчи имущества в съёмной квартире", — пояснила доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург, кандидат экономических наук Линда Рыжих.

По её словам, гражданское законодательство возлагает бремя капитального ремонта на собственника жилого помещения, а мелких работ — на квартиранта.

Надо учитывать, по чьей вине произошла поломка, добавила эксперт. Если стороны валят друг на друга, понадобится экспертиза. "С этой целью квартиросъёмщику следует обратиться в сервисный центр компании-производителя бытовой техники или мебели и вызвать эксперта, который установит причины поломки и оценит стоимость ремонта. Если будет доказано, что поломка связана с неправильной эксплуатацией со стороны арендатора, то расходы по ремонту осуществляет он сам. Если же случай относится к гарантийному и поломка произошла из-за перебоев в сети, по причине физического износа или окончания срока технической эксплуатации, то ремонт производится за счет собственника", — заключила Рыжих.

Любые взаимные претензии легче решить при наличии описи имущества, которая составляется при заключении договора аренды, отметила член Ассоциации юристов Наталья Огрызкова.

"Поэтому очень важно грамотно фиксировать все обязательства и список предметов мебели и оборудования в приложении к договору аренды, а ещё лучше — дополнительно прикладывать фотографии мебели и техники", — посоветовала она.

"Во избежание конфликтов рекомендую при заключении договора внимательно осмотреть всё имущество, которое передаётся по договору, его техническое состояние, наличие любых повреждений, неисправностей, а затем закрепить результаты осмотра в акте приёма-передачи квартиры", — согласилась юрист Светлана Богданова.

Риелтор Мария Румянцева поделилась практическим опытом: как правило, ремонт старой техники оплачивает хозяин, новой — 50/50.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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