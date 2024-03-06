Правильно настройте отопление в доме или замёрзнете и разоритесь на оплате ЖКХ: как это сделать

Mirror предостерегла мёрзнущих британцев: ошибка с радиатором может разорить

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правильно настройте отопление в доме, чтобы не разориться на оплате счетов за услуги ЖКХ, советует мёрзнущим британцам Mirror в среду. Газета разъяснила, как правильно отрегулировать батареи.

Фото: vashgorod.ru

Зима хоть и кончилась, но ещё холодно, напоминает таблоид. Одна компания снизила цены на энергоносители, но это обманчивая экономия, потому что акция продлится с апреля по июнь, в целом же грядёт подорожание газа и электричества.

"Это означает, что многим будет трудно покрыть свои счета за электроэнергию. В эти холодные периоды стоит проверять радиаторы, так как распространённая ошибка может стоить вам целое состояние и помешать вашему дому прогреться", — пишет издание.

Речь идёт о радиаторах с термостатическим клапаном (TRV). Они дают широкие возможности для регулировки температуры в помещении. Например, можно совсем отключить тепло в пустующей комнате или ослабить нагрев кухни, когда в ней интенсивно готовится пища.

Но здесь кроется и опасность, о которой предупредили британские защитники прав потребителей.

"Если ваш термостат сообщает вашему котлу, что он слишком холодный, а ваши радиаторы не пропускают теплую воду, он будет просто продолжать посылать горячую воду по вашим трубам, тратя энергию в холодном доме", — пояснили эксперты.

Полностью отключать можно только ту батарею, на которой нет TRV, напоминает компания British Gas. Кроме того, на многих радиаторах радом с одной из цифр регулятора есть значок замерзания, ниже которого устанавливать нельзя — во избежание размораживания системы и чтобы предотвратить плесень и сырость в помещении.