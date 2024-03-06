Власти Гонконга сделали решительный шаг для оживления рынка недвижимости

В Гонконге для иностранцев сняли ограничения на покупку жилья

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Гонконге власти пошли на решительные шаги, для того чтобы оживить экономику и рынок недвижимости. Там, финансовый секретарь Пол Чан объявил о снятии всех ограничений на покупку жилья. Всё, что было введено 10 лет назад, а именно — сбор в 7,5% для непроживающих в городе, сбор в 10-20% для тех, кто расстался с недвижимостью спустя 2 года после покупки, теперь не актуальны. Данные меры, по мнению секретаря, должны снять экономический "перегрев" в стране и охладить ранок недвижимости.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние

Помимо вышеуказанных мер, в Гонконге, вот уже 9 месяцев подряд власти смягчают политику кредитования. В частности, весь этот период идёт медленное, но стабильное снижение цен на жильё. В дополнении ко всему власти выделили 1,1 миллиард гонконгских долларов на туристическую индустрию.

Напомним, что ситуация на рынке недвижимости, да и в целом во всей экономике Гонконга, за последние 2 года сильно ухудшилась. Проблемы начались после ухудшения отношений Китая и Америки.