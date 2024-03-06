ЕРЗ: "Самолёт", "ПИК" и "ЛСР" оказались лидерами по строительству жилья в России

В России назвали троих крупных застройщиков

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным ЕРЗ (единого реестра застройщиков) первое место в ТОПе застройщиков по состоянию на 1 марта 2024 года принадлежит ГК "Самолёт". На данный момент лидер охватывает площадь строительства почти в 5,5 млн кв. м. На текущем строительстве в ГК "Самолёт" числится 57 жилых комплексов. Они включают в себя 248 многоквартирных домов и ещё 18 апартаментов.

Фото: commons.wikimedia.org by Армин ван Бюрен is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Второе место в ТОПе застройщиков России принадлежит ГК "ПИК". Охват площади текущего строительства у этого застройщика — 4,51 млн кв. м. Кстати, данный застройщик держит своё почётное второе место вот уже третий месяц подряд.

Замыкает тройку лидеров застройщик "ЛСР". Компания взяла на себя текущую нагрузку по строительству в 2,07 млн кв. м. Таким образом, из статистики видно, что три ГК из числа лидеров обеспечивают строительство на площади большей чем 12 млн кв. м — это почти 11% от всего строящегося жилья в стране.