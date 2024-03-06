Четыре способа провести идеальную уборку при минимальных затратах времени и сил

Домохозяек научили идеальной уборке

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Наверное, любая хозяйка стремится поддерживать в своём доме чистоту и порядок. Но это требует серьёзных затрат времени и сил. "БелНовости" дали по этому поводу несколько ценных советов.

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1. Чаще убирайтесь возле входа

Тогда грязь не будет растаскиваться по всему дому.

2. Закрывайте двери в комнатах

Особенно если вы редко в них бываете.

3. Начните уборку с тех мест, где расположатся гости

Это не показуха, а правильная расстановка приоритетов. Высвободившееся время можно потратить на готовку угощений или наведение красоты на себе любимой.

4. Чаще убирайтесь на кухне

Это одно из самых грязных помещений в доме, при том что там требования к чистоте особенно важны.