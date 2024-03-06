Путин раскрыл причину: банки вывели жилищные строительство в России на рекордные показатели

Путин объяснил рекорды в жилищном строительстве заинтересованностью банков

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жилищное строительство в России вышло на рекордные показатели, сообщил Владимир Путин на встрече с работниками тепличного комплекса в Ставропольском крае во вторник.

Фото: Kremlin.ru is licensed under public domain

"Рекорд абсолютный, никогда такого не было в Советском Союзе — свыше чем 110 миллионов метров квадратных построено", — уточнил он.

Президент назвал причиной благоприятной тенденции льготную ипотеку. По его мнению, она выгодна не только заёмщикам, но и банкам.

"Банки работают безупречно. Больше того, они как раз и не хотят, чтобы снижались объёмы жилищного строительства. Для них это хороший бизнес", — объяснил глава государства.

Однако приходится слегка ограничивать этот сегмент во избежание макроэкономических рисков, добавил он.