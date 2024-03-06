Жилищное строительство в России вышло на рекордные показатели, сообщил Владимир Путин на встрече с работниками тепличного комплекса в Ставропольском крае во вторник.
"Рекорд абсолютный, никогда такого не было в Советском Союзе — свыше чем 110 миллионов метров квадратных построено", — уточнил он.
Президент назвал причиной благоприятной тенденции льготную ипотеку. По его мнению, она выгодна не только заёмщикам, но и банкам.
"Банки работают безупречно. Больше того, они как раз и не хотят, чтобы снижались объёмы жилищного строительства. Для них это хороший бизнес", — объяснил глава государства.
Однако приходится слегка ограничивать этот сегмент во избежание макроэкономических рисков, добавил он.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.