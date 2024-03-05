Заммэра Москвы Бирюков раскрыл планы на этот год по капремонту жилого фонда в столице

Более 2,3 тысяч домов в Москве вошли в программу капремонта на 2024 год

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Более 2,3 тысяч домов вошли в московскую программу капремонта на 2024 год, сообщил заместитель столичного градоначальника вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Фото: ФНС is licensed under public domain

"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году работы пройдут в 2 334 жилых домах", — уточнил он.

По словам чиновника, перечень необходимых работ для каждого дома определяется индивидуально — исходя из выработанного ресурса инженерных систем и их технического состояния.

С наступлением тёплой погоды стартует обновление фасадов и плоских крыш, анонсировал Бирюков. Остальные работы выполняются круглый год. "Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов", — пояснил он.

Всего в региональной программе капремонта по городу Москве, рассчитанной до 2044 года, более 29,4 тысячи многоквартирных домов общей площадью свыше 290 миллионов кв. м. Около 14 тысяч из них, то есть почти половина, уже отремонтированы.

Ранее пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области отчиталась о капремонте в регионе в этом году.