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Программа по замене старых лифтов дала сбой. По установленным в ней срокам выполнить работу не получится

Минстрой РФ предложил сдвинуть сроки замены лифтов ещё на 5 лет

1:11
Недвижимость

На заседании общественного совета при Министерстве строительства России прошло обсуждение программы по замене лифтов в жилфонде. Согласно программе к 2025 году необходимо заменить или вывести из эксплуатации 78 тысяч лифтов. Однако на совете пришли к выводу, что обновить подъёмное оборудование в указанные сроки — не получится. Минстрой РФ предложил сдвинуть эти сроки, например, до 2027 или 2030 года.

Минстрой РФ предложил сдвинуть сроки замены лифтов ещё на 5 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Harrihealey02 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"К 2025 году не удастся заменить все запланированные лифты. Это очевидный факт и правительству надо прямо, честно об этом доложить. Программу требуется сдвинуть по срокам. Конечно, как говорит наш президент. не нужно стремиться это делать безгранично", — слова главы совета при Минстрое Сергея Степашина.

Сообщается, что соответствующее предложение по ослаблению нормативов уже подано в аппарат правительства. Это подтвердил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

"Написано предложение — сдвинуть сроки до 2030 года. Ждём как это будет оценено правительством", — рассказал Алексей Ересько.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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