За что русские опять полюбили недвижимость в Испании: главная причина – ВНЖ

Tranio: россияне вошли в топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости

Россияне вошли в топ-10 самых активных иностранных покупателей жилья в Испании, пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на расчёты Tranio.

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В 2023 году число сделок с испанской недвижимостью с участием граждан РФ достигло 2728, что на 60% больше, чем в 2022-м, и стало рекордом с 2014-го. В 2024 году интерес не просто сохраняется, а растёт.

"По статистике 2020 и 2022 годов, граждане России не входили в десятку самых активных иностранных клиентов, но в 2023 году вновь вернулись в топ-10", — констатировали аналитики.

В рекордных 2013-2014 годах россияне входили в топ-3 после выходцев из Великобритании и Франции.

Среди основных предпосылок к спросу на испанскую недвижимость у россиян, несмотря на сложности в расчётах из-за санкций, — возможность получения ВНЖ.

"Для россиян этот фактор сейчас стал одним из ключевых мотивов к покупке: в Испании граждане РФ по-прежнему могут получить "золотую визу" за инвестиции в недвижимость от 500 тысяч евро или оформить ВНЖ по финансовой независимости", — пояснила директор по девелоперскому продукту Tranio Елена Милишенкова.

Этот фактор стал ещё более весомым, потому что аналогичные программы в других странах теперь россиянам недоступны, заметила генеральный директор и управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.

Кроме ВНЖ, россиян привлекает высокий доход от недвижимости при её использовании в качестве инвестиционного инструмента, развитый туризм и комфортный климат, а также многочисленная русскоязычная диаспора, добавил руководитель департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Денис Перковский.