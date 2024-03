За что русские опять полюбили недвижимость в Испании: главная причина – ВНЖ

Россияне вошли в топ-10 самых активных иностранных покупателей жилья в Испании, пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на расчёты Tranio.

Фото: Wikimedia Commons by RoRo is licensed under CC0