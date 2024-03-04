Опись имущества при сдаче квартиры полезна и хозяину, и жильцу: как её правильно составить

Риелторы призвали составлять при сдаче квартиры опись имущества

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Риелторы настоятельно советуют составлять опись имущества при сдаче квартиры в аренду, пишет aif.ru. Издание уточняет важные подробности.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain

Этот документ защищает обе стороны сделки: владельцу он гарантирует, что ничего не сломают и не украдут, квартиранта обезопасит от необоснованных претензий.

Арендодатель вправе включить в опись всё, что для него представляет ценность. Что обычно документируется:

мебель и предметы интерьера;

бытовая техника;

электроника;

сантехническое оборудование;

приборы учёта (счётчики на воду, газ и т. д.).

При внесении в перечень бытовой техники проверяется её работоспособность. Указывается не только марка, но и модель, а также серийный номер и дата выпуска прибора — чтобы ушлый "понаех" не подменил его каким-нибудь барахлом.

Счётчики также проверяются на предмет исправности, списываются их показания.