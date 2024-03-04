Взлёты и падения: в каких районах Петербурга и области больше всего изменились цены на жилье

За зиму в Петербурге больше всего подорожало жильё в Центральном районе

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на жильё в Петербурге минувшей зимой в целом остались примерно на том же уровне как на первичном, так и на вторичном рынках. Однако в некоторых районах были заметные колебания. Это относится как к центральным районам Петербурга, так и к удалённым спальным районам.

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

По данным агентства недвижимости Restate, наибольший прирост цен за зиму наблюдался в новостройках Центрального района – в среднем на 67 тысяч рублей за квадратный метр или 17%. Это привело к тому, что средняя стоимость жилья в этом районе достигла 465 тысяч рублей за квадратный метр, снова утвердив его как самый дорогой район города, обогнав Петроградский.

С другой стороны, стоимость квадратного метра жилья на Петроградской стороне снизилась на 20 тысяч рублей или 4%. Период его превосходства продолжался недолго – всего четыре месяца. Это объясняется тем, что в центре строятся исключительно элитные жилые комплексы, включая самый престижный из них, ЖК "Приоритет" с квартирами от 85 до 350 миллионов рублей. В то же время на Петроградской стороне преобладает бизнес-класс, где можно найти и более доступное жилье, включая студии за 9 миллионов рублей.

Однако эти изменения не затронули вторичный рынок: на нём Петроградка остается недоступной с средней ценой квадратного метра почти 400 тысяч рублей.

Выше среднего уровня Москвы (в среднем 355 тысяч рублей) новые постройки продаются также в Приморском районе (сопоставимая стоимость квадратного метра). Ниже находится Адмиралтейский район, где цены увеличились на 15 тысяч рублей за квадратный метр (+5%) с декабря по февраль.

На удивление, пятое место занимает не Московский, а Фрунзенский район, который обычно ассоциируется с менее престижным районом Купчино. За зиму цены на новостройки в этом районе увеличились на 12%, и средняя цена за квадратный метр превысила 300 тысяч рублей.

Этот рост обусловлен развитием бизнес-сегмента на северной части Фрунзенского района, где возводятся новые проекты, такие как "Куинджи", что привело к увеличению средних цен. По мере завершения этих проектов ожидается дальнейший рост цен.

Также стоит отметить снижение цен в Колпинском районе на 17 тысяч рублей за квадратный метр (9%). Это связано с запуском продаж в ЖК "Заречье" по ценам ниже рыночных. Всего четыре новостройки в Колпино и его окрестностях привели к снижению средних цен по району, который остается самым доступным в Петербурге.

В остальных районах города, а также в популярных пригородных зонах, цены остались практически неизменными или застыли на месте. Небольшой рост наблюдается лишь в Красносельском районе (на 9 тысяч рублей за квадратный метр, или 4%). Кронштадт остаётся за рамками конкуренции, поскольку здесь не было построено ни одной новостройки, что привело к росту цен на вторичном рынке на 7%, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.