Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регионы будут внепланово проверять бизнес без согласования с прокуратурой
Безопасная температура при использовании горячих инструментов для укладки волос: советы стилиста
В Госдуме предложили платить повышенную пенсию за стаж от 30 лет
Четыре шага до идеальной кожи губ
Россиянам советуют не пользоваться туалетной бумагой в самолетах чтобы ничем не заразиться
Депутат Говырин: требовать возврата денег за увядшие цветы можно даже без чека
Пентагон отказался комментировать поражение американского танка Abrams 
Легендарную дверь из "Титаника" выставили на аукцион
Сайлюгемский нацпарк опубликовал редкое видео с ирбисом
Взлёты и падения: в каких районах Петербурга и области больше всего изменились цены на жилье

За зиму в Петербурге больше всего подорожало жильё в Центральном районе

3:06
Недвижимость

Цены на жильё в Петербурге минувшей зимой в целом остались примерно на том же уровне как на первичном, так и на вторичном рынках. Однако в некоторых районах были заметные колебания. Это относится как к центральным районам Петербурга, так и к удалённым спальным районам.

За зиму в Петербурге больше всего подорожало жильё в Центральном районе
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

По данным агентства недвижимости Restate, наибольший прирост цен за зиму наблюдался в новостройках Центрального района – в среднем на 67 тысяч рублей за квадратный метр или 17%. Это привело к тому, что средняя стоимость жилья в этом районе достигла 465 тысяч рублей за квадратный метр, снова утвердив его как самый дорогой район города, обогнав Петроградский.

С другой стороны, стоимость квадратного метра жилья на Петроградской стороне снизилась на 20 тысяч рублей или 4%. Период его превосходства продолжался недолго – всего четыре месяца. Это объясняется тем, что в центре строятся исключительно элитные жилые комплексы, включая самый престижный из них, ЖК "Приоритет" с квартирами от 85 до 350 миллионов рублей. В то же время на Петроградской стороне преобладает бизнес-класс, где можно найти и более доступное жилье, включая студии за 9 миллионов рублей.

Однако эти изменения не затронули вторичный рынок: на нём Петроградка остается недоступной с средней ценой квадратного метра почти 400 тысяч рублей.

Выше среднего уровня Москвы (в среднем 355 тысяч рублей) новые постройки продаются также в Приморском районе (сопоставимая стоимость квадратного метра). Ниже находится Адмиралтейский район, где цены увеличились на 15 тысяч рублей за квадратный метр (+5%) с декабря по февраль.

На удивление, пятое место занимает не Московский, а Фрунзенский район, который обычно ассоциируется с менее престижным районом Купчино. За зиму цены на новостройки в этом районе увеличились на 12%, и средняя цена за квадратный метр превысила 300 тысяч рублей.

Этот рост обусловлен развитием бизнес-сегмента на северной части Фрунзенского района, где возводятся новые проекты, такие как "Куинджи", что привело к увеличению средних цен. По мере завершения этих проектов ожидается дальнейший рост цен.

Также стоит отметить снижение цен в Колпинском районе на 17 тысяч рублей за квадратный метр (9%). Это связано с запуском продаж в ЖК "Заречье" по ценам ниже рыночных. Всего четыре новостройки в Колпино и его окрестностях привели к снижению средних цен по району, который остается самым доступным в Петербурге.

В остальных районах города, а также в популярных пригородных зонах, цены остались практически неизменными или застыли на месте. Небольшой рост наблюдается лишь в Красносельском районе (на 9 тысяч рублей за квадратный метр, или 4%). Кронштадт остаётся за рамками конкуренции, поскольку здесь не было построено ни одной новостройки, что привело к росту цен на вторичном рынке на 7%, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
Оппозиция ФРГ подала в суд на офицеров Бундесвера, готовящих нападение на Крымский мост
PRSB: феромоны противоположного пола ускоряют старение
Международная миссия "Crew-8" успешно стартовала в космос
Кофе с корицей и молоком: ароматный напиток дарит отличное настроение
В России стали продавать китайские фургоны Ford Transit по приемлемым ценам
Отличное состояние здоровья: доказательства пользы грецких орехов для вашего организма
Набиуллина раскрыла перспективы внедрения цифрового рубля
ФАО: российское зерно спасает Африку от голода
После каких растений можно высаживать картофель?
МВД Белоруссии: "Следующая революция произойдет в TikTok"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников