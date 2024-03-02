Почему влага на окнах может обернуться очень неприятными последствиями и как от неё избавиться

Раскрыта опасность влаги на окнах и способы борьбы с ней

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Влага на окнах опаснее, чем кажется, предупреждают "БелНовости". Издание посоветовало, что делать в такой ситуации.

Фото: Flickr is licensed under public domain

Рост плесени и грибка

Если на окнах конденсируется влага, значит созданы подходящие условия для роста плесени и грибка. А уж если они ваш дом, не дай бог, поразят — избавиться будет очень трудно.

Разрушение оконной рамы

Избыток влаги приведёт в негодность деревянные рамы, а у пластиковых стеклопакетов испортит ржавчиной стеклопакеты, что сделает их негерметичными.

Влажность в помещении

Если окна запотевают, это может указывать на слишком большую влажность в помещении, что опасно для ремонта, мебели, техники, хотя и неплохо для здоровья.

Бороться с влагой несложно — чаще проветривайте, используйте вентилятор или кондиционер, утеплите окна, если они негерметичные.

К слову, в недалёком будущем нас ждёт создание "умных" окон, которые не будут ни запотевать, ни обледеневать.