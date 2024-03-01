Сколько просят за самую маленькую квартиру в России площадью всего 6,5 м²

Самую маленькую квартиру в России нашли в Санкт-Петербурге

Эксперты отыскали среди предложений о продаже недвижимости самую маленькую квартиру в России. Её общая площадь — всего 6,5 м2.

Фото: Домклик

Ранее сомнительный рекорд принадлежал квартире в Подмосковье площадью 6,6 квадратных метров.

Крохотная студия, если её можно так назвать, на улице Чехова меблирована и может похвастаться высоким потолком — 2,8 метра. В квартирке есть даже посуда, что делает её готовой к сдаче. Именно такой и видит её участь продавец, подчёркивая в объявлении, что близость к метро и вокзалу гарантирует хороший спрос и высокий доход. Стоимость объекта — почти 2 миллиона рублей.

"Квартиру купят, потому что стоимость недвижимости у нас постоянно растёт, и в итоге мы приобретаем жильё всё меньшей площади", — уверен шеф-редактор бюллетеня "Недвижимость и строительство Петербурга" Дмитрий Синочкин.

По его мнению, в микроквартиру превращена часть бывшей коммуналки. "Надеюсь, застройщиком всё согласовано, в том числе перепланировка, а также решена проблема с санузлами и местом для приготовления пищи", — прокомментировал эксперт.

Он оказался прав — судя по тому, что объявление уже снято с публикации, квартира продана.