Домохозяек призвали натереть духовку углем и нагреть в ней лимонную воду — попробуйте и восхититесь

Отмыть духовку после приготовленных в ней кулинарных изысков не так-то просто, и все домохозяйки знают об этом. "БелНовости" предлагают два простейших лайфхака для решения этой проблемы.
Наполните широкую посуду четырьмя стаканами воды с измельчённым лимоном (хватит одного). Можно добавить немного чистящего средства. Поставьте её в духовой шкаф на полчаса и нагревайте до температуры 150°.
Когда вынете, духовку останется только протереть. Процедуру достаточно проводить раз в две недели.
Аптечный активированный уголь измельчите и смешайте его с небольшим количеством воды до консистенции кашицы. Поученная суспензия — отличное моющее средство для духовки.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.