Домохозяек призвали натереть духовку углем и нагреть в ней лимонную воду — попробуйте и восхититесь

Лимон поможет удалить жир из духовки — но как?!

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отмыть духовку после приготовленных в ней кулинарных изысков не так-то просто, и все домохозяйки знают об этом. "БелНовости" предлагают два простейших лайфхака для решения этой проблемы.

Фото: Flickr by waynewalterberry is licensed under CC BY-SA 2.0

Вода с лимоном

Наполните широкую посуду четырьмя стаканами воды с измельчённым лимоном (хватит одного). Можно добавить немного чистящего средства. Поставьте её в духовой шкаф на полчаса и нагревайте до температуры 150°.

Когда вынете, духовку останется только протереть. Процедуру достаточно проводить раз в две недели.

Уголь

Аптечный активированный уголь измельчите и смешайте его с небольшим количеством воды до консистенции кашицы. Поученная суспензия — отличное моющее средство для духовки.