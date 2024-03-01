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Депутаты Госдумы предложили обязательную установку анализаторов во всех домах с газом. В этом случае их жильцам придётся раскошелиться

Экономист Сазанова предупредила о возможной новой графе в счетах за услуги ЖКХ

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Недвижимость

Депутаты Госдумы предложили оборудовать все квартиры с газовыми плитами датчиками газа — во избежание утечек голубого топлива с катастрофическими последствиями. Средства на это масштабное мероприятие предполагается взять из фонда капремонта.

Экономист Сазанова предупредила о возможной новой графе в счетах за услуги ЖКХ
Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова не согласна.

"Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России", — объяснила она агентству "Прайм".

По мнению экономиста, надо включить эти расходы в квартплату, благо они не так уж велики — 3,5-5 тысяч рублей. Она уверена: безопасность дороже.

Химик Елена Федина ранее предложила вообще заменить газовую плиту электрической — также из соображений безопасности. Тогда и газоанализаторы не понадобятся.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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