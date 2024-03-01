Депутаты Госдумы предложили обязательную установку анализаторов во всех домах с газом. В этом случае их жильцам придётся раскошелиться

Экономист Сазанова предупредила о возможной новой графе в счетах за услуги ЖКХ

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Депутаты Госдумы предложили оборудовать все квартиры с газовыми плитами датчиками газа — во избежание утечек голубого топлива с катастрофическими последствиями. Средства на это масштабное мероприятие предполагается взять из фонда капремонта.

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Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова не согласна.

"Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России", — объяснила она агентству "Прайм".

По мнению экономиста, надо включить эти расходы в квартплату, благо они не так уж велики — 3,5-5 тысяч рублей. Она уверена: безопасность дороже.

Химик Елена Федина ранее предложила вообще заменить газовую плиту электрической — также из соображений безопасности. Тогда и газоанализаторы не понадобятся.