Стоит ли задуматься о покупке дома вашего детства у родителей? Это лучше, чем ждать наследства, уверены в США

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NYT: американцы всё чаще покупают дома у родителей

1:50
Недвижимость

Американцы всё чаще покупают дома у родителей, не дожидаясь, пока те оставят наследство. Новый тренд на заокеанском рынке недвижимости изучила The New York Times.

NYT: американцы всё чаще покупают дома у родителей
Фото: PxHere is licensed under CC0

Газета приводит несколько аргументов, которыми руководствуются взрослые дети, приобретающие недвижимость у своих родителей.

Прежде всего, ностальгия. У 25-летней Джен Горгано до сих пор слёзы наворачиваются от скрипа старой лестницы. "Когда мы росли, мы всегда знали, кто бегал вверх и вниз по ступенькам, по тому, насколько громко это было", — вспоминает она.

Логопед по профессии, молодая женщина покупает дом с четырьмя спальнями в Коммаке, штат Нью-Йорк, у своей матери, которая нашла мужчину и переехала к нему во Флориду.

Мама по-родственному скинула цену — 600 тысяч долларов. "Это меньше, чем то, что она получила бы, если бы продала его постороннему", — уверена Горгано.

Ещё одна причина — завуалированная материальная помощь родителям.

51-летний директор по информационным технологиям Скотт Перицман давно жил отдельно, но четыре года назад вернулся в отчий дом, купил его у родителей, но оставил их там.

"Я хотел помочь им и с финансами, и с содержанием дома. Пришлось провести большой ремонт", — признаётся он.

Мужчина заплатил родителям 510 тысяч долларов. Он рад, что теперь они не попадут в дом престарелых.

Пенсия обычно фиксированная, а доходы детей растут, объясняет Боб Дрисколл, старший вице-президент и директор по жилищному кредитованию банка Rockland Trust.

"В последние несколько лет мы стали свидетелями этого чаще", — констатирует он.

Тренду способствуют рост цен на недвижимость и подорожание ипотеки после пандемии, а также сокращение числа предложений за последний год.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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