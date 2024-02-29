Разрешение на тамбур в подъезде надо спрашивать у всего дома, иначе его признают самозахватом

Тамбур в подъезде без разрешения всех жильцов дома может быть признан самозахватом общедомового имущества, следует из решения Мосжилинспекции по одному такому случаю.
Житель многоэтажки в Южном Бутове в Москве пожаловался на соседей, отгородивших дверью часть коридора в подъезде. Пришли инспекторы, сверились с техпаспортом здания, уточнили, проводилось ли по этому вопросу общее собрание жильцов.
Выяснив, что перегородка незаконная, представители ведомства заставили тех, кто её установил, вернуть лестничную площадку в первоначальное состояние. Управляющей компании сделали замечание за то, что недоглядели за самоуправством жильцов.
Это далеко не единичный прецедент, и в большинстве случаев, информируя о них, пресс-служба Мосжилинспекции прямо называет их "захватом общедомового имущества".
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.