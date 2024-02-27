В консалтинговом бюро Atlas составили рейтинг регионов, в которых уже есть или скоро появятся села "Нового поколения"

Был составлен рейтинг регионов, в который жизнь в сельской местности наиболее благоприятна. Там есть все условия для комфорта жителей, гостей и работников предприятий с семьями, которые хотели бы переехать туда.
Как и было ожидаемо, в десятку лучших вошли Краснодарский и Ставропольский края, республики Башкортостан и Татарстан. Их присутствие в рейтинге обусловлено тем, что в них наиболее развит агропромышленный комплекс.
Но вот что неожиданно. В этот рейтинг вошли и такие регионы, как: Ленинградская, Липецкая, Тульская и Иркутская области.
Рейтинг составлялся консалтинговым бюро Atlas на основе показателей инвестиций в сельское хозяйство, экономической базы, инфраструктуры, уровень дохода и демографические показатели.
В первых регионах рейтинга (Краснодарский и Ставропольский края, Республики Башкортостан и Татарстан) не считая агросектора, уже хорошо развита инфраструктура сельской местности.
Консалтинговое бюро отмечает, что ни в одном из выделенных регионов пока не намечен план или стратегия на развитие сельской местности, и это тормозит их развитие как сел "нового поколения".
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