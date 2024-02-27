В консалтинговом бюро Atlas составили рейтинг регионов, в которых уже есть или скоро появятся села "Нового поколения"

На юге России могут появиться сёла нового поколения

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Был составлен рейтинг регионов, в который жизнь в сельской местности наиболее благоприятна. Там есть все условия для комфорта жителей, гостей и работников предприятий с семьями, которые хотели бы переехать туда.

Фото: archive.org by Шамиль Валеев - Sham is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как и было ожидаемо, в десятку лучших вошли Краснодарский и Ставропольский края, республики Башкортостан и Татарстан. Их присутствие в рейтинге обусловлено тем, что в них наиболее развит агропромышленный комплекс.

Но вот что неожиданно. В этот рейтинг вошли и такие регионы, как: Ленинградская, Липецкая, Тульская и Иркутская области.

Рейтинг составлялся консалтинговым бюро Atlas на основе показателей инвестиций в сельское хозяйство, экономической базы, инфраструктуры, уровень дохода и демографические показатели.

В первых регионах рейтинга (Краснодарский и Ставропольский края, Республики Башкортостан и Татарстан) не считая агросектора, уже хорошо развита инфраструктура сельской местности.

Консалтинговое бюро отмечает, что ни в одном из выделенных регионов пока не намечен план или стратегия на развитие сельской местности, и это тормозит их развитие как сел "нового поколения".