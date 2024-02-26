Как заменить старый газовый счётчик на новый? Рекомендации юриста Рогожкина

Юрист Рогожкин рассказал, как и когда менять газовый счётчик

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Важно своевременно проводить замену газового счетчика, чтобы избежать штрафных санкций. Как это сделать правильно — рассказал читателям Pravda.Ru юрист Виталий Рогожкин.

Фото: Unsplash by Mykola Makhlai

Замена газового счётчика производится только специалистами газоснабжающей организации на основании обращения (заявки) потребителя. Потребитель при наличии оснований приобретает прибор учёта газа и подаёт заявку с приложением пакета документов, в который входят:

копия паспорта,

техпаспорт прибора, старого прибора учёта,

копия свидетельства на право собственности или выписка из ЕГРН на объект недвижимости,

технический план помещения,

для частного сектора — проект газификации,

акт об установки старого счётчика и документы со сведениями о его поверках,

а также само заявление абонента, составленное в произвольной форме.

Срок исполнения заявки газоснабжающей организации составляет до 1 месяца с момента подачи заявления. Подать заявку можно одним из перечисленных способов:

обратившись в клиентский офис газоснабжающей организации,

в личном кабинете на сайте газоснабжающей организации,

обратившись в МФЦ.

"На основании поступившей заявки заключается договор оказания услуг по замене оборудования газа. Важно помнить, что при обращении в стороннюю специализированную и лицензированную организацию необходимо известить поставщика газа для решения вопроса по опломбировке нового прибора учёта, а также фиксации конечных показаний старого счётчика газа. В случае нарушения порядка представители поставщика газа могут привлечь вас к ответственности с перерасчётом объёма потребления газа", — отмечает эксперт.

Газовый счётчик может быть заменён в трёх основных случаях:

в случае выхода из строя прибора учёта;

если срок поверки и эксплуатации прибора учёта газа подошёл к концу (данные о поверке указаны в паспорте на счётчик, в квитанции от поставщика газа и т. д.;

если специалисты газоснабжающей организации при проверке выявили, что прибор учёта считает с отклонениями большими, чем допустимая погрешность.

Кто и за чей счет должен установить газовый счетчик