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Как заменить старый газовый счётчик на новый? Рекомендации юриста Рогожкина

Юрист Рогожкин рассказал, как и когда менять газовый счётчик

2:08
Недвижимость » Ремонт

Важно своевременно проводить замену газового счетчика, чтобы избежать штрафных санкций. Как это сделать правильно — рассказал читателям Pravda.Ru юрист Виталий Рогожкин.

Юрист Рогожкин рассказал, как и когда менять газовый счётчик
Фото: Unsplash by Mykola Makhlai

Замена газового счётчика производится только специалистами газоснабжающей организации на основании обращения (заявки) потребителя. Потребитель при наличии оснований приобретает прибор учёта газа и подаёт заявку с приложением пакета документов, в который входят:

  • копия паспорта,
  • техпаспорт прибора, старого прибора учёта,
  • копия свидетельства на право собственности или выписка из ЕГРН на объект недвижимости,
  • технический план помещения,
  • для частного сектора — проект газификации,
  • акт об установки старого счётчика и документы со сведениями о его поверках,
  • а также само заявление абонента, составленное в произвольной форме.

Срок исполнения заявки газоснабжающей организации составляет до 1 месяца с момента подачи заявления. Подать заявку можно одним из перечисленных способов:

  • обратившись в клиентский офис газоснабжающей организации,
  • в личном кабинете на сайте газоснабжающей организации,
  • обратившись в МФЦ.

"На основании поступившей заявки заключается договор оказания услуг по замене оборудования газа. Важно помнить, что при обращении в стороннюю специализированную и лицензированную организацию необходимо известить поставщика газа для решения вопроса по опломбировке нового прибора учёта, а также фиксации конечных показаний старого счётчика газа. В случае нарушения порядка представители поставщика газа могут привлечь вас к ответственности с перерасчётом объёма потребления газа", — отмечает эксперт.

Газовый счётчик может быть заменён в трёх основных случаях:

  • в случае выхода из строя прибора учёта;
  • если срок поверки и эксплуатации прибора учёта газа подошёл к концу (данные о поверке указаны в паспорте на счётчик, в квитанции от поставщика газа и т. д.;
  • если специалисты газоснабжающей организации при проверке выявили, что прибор учёта считает с отклонениями большими, чем допустимая погрешность.
Кто и за чей счет должен установить газовый счетчик
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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