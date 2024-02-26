Как заменить старый газовый счётчик на новый? Рекомендации юриста Рогожкина

Важно своевременно проводить замену газового счетчика, чтобы избежать штрафных санкций. Как это сделать правильно — рассказал читателям Pravda.Ru юрист Виталий Рогожкин.
Замена газового счётчика производится только специалистами газоснабжающей организации на основании обращения (заявки) потребителя. Потребитель при наличии оснований приобретает прибор учёта газа и подаёт заявку с приложением пакета документов, в который входят:
Срок исполнения заявки газоснабжающей организации составляет до 1 месяца с момента подачи заявления. Подать заявку можно одним из перечисленных способов:
"На основании поступившей заявки заключается договор оказания услуг по замене оборудования газа. Важно помнить, что при обращении в стороннюю специализированную и лицензированную организацию необходимо известить поставщика газа для решения вопроса по опломбировке нового прибора учёта, а также фиксации конечных показаний старого счётчика газа. В случае нарушения порядка представители поставщика газа могут привлечь вас к ответственности с перерасчётом объёма потребления газа", — отмечает эксперт.
Газовый счётчик может быть заменён в трёх основных случаях:
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