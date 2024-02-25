Как использовать решетку в плите для вкусных тостов, запеченных овощей и ароматного шашлыка

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие хозяйки привыкли использовать решетку внутри плиты только как подставку для противней и формочек. Но оказывается, решетка способна приятно удивить вас своими кулинарными возможностями.

Фото: commons.wikimedia. org by Capvideo is licensed under CC BY-SA 4.0

Вместо тостера:

Установите противень ниже решетки и застелите его пергаментной бумагой.

Вставьте нарезанный хлеб в прутья решетки.

Через 15-20 минут вы получите вкусные тосты, не прибегая к использованию тостера.

Для овощей и шашлыка:

Используйте решетку, как гриль, для запекания овощей.

Положите помидоры, кабачки, картошку или тыкву на решетку и запекайте в кожуре.

Для вкусного шашлыка нашпигуйте шпажки кусками мяса и уложите их на решетку, не забыв поставить противень снизу.

Для жарки голени:

Положите куриные "ножки" на решетку, не используя пакет.

Замаринованные ножки получатся еще вкуснее, когда запекаются без бумаги.

Снизу поставьте противень, чтобы собрать стекающий с ножек жир.