Без химии и усилий: как сделать унитаз самоочищающимся с помощью домашних таблеток

От владения домашними хозяйствами никто не в восторге, особенно, когда речь идет о чистке унитаза. Однако изобретательные хозяйки находят способы, как облегчить это неприятное дело. Чтобы ваш унитаз чистился сам и вам не приходилось марать руки химией, представляем самодельные таблетки.
Не нужно больше держать в руках химические средства или ершик. Вам понадобится всего лишь чашка соды, четверть чашки лимонной кислоты и ложка средства для мытья посуды. Смешайте, налейте в форму, подождите, и готово!
Положите готовые таблетки в контейнер, а когда ваш унитаз потребует чистки, просто бросьте в него одну таблетку. Шипение и пена сделают всю работу за вас, оставляя унитаз чистым, свежим и свободным от неприятных запахов. Так что забудьте о рутинной чистке и дайте своим рукам отдых!
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