Крысы, вонь и антисанитария: как "заварить" мусоропровод законным способом

Мусоропровод — одно из самых непопулярных коммунальных удобств: источает неприятный запах, служит местом разведения крыс и тараканов, требует денег за его содержание. Возможно ли избавиться от него? aif.ru выяснили это у председателя правления Союза жилищных организаций, члена комитета по ЖКХ ТПП РФ Константина Крохина.
Сломать его нельзя, потому что это конструктивная часть дома, ответил он.
"Но если мусоропровод создаёт неудобства, ухудшает комфорт проживания, распространяет неприятные запахи и способствует размножению насекомых, то собственники дома могут ограничить его использование", — отметил эксперт.
Можно заварить люки мусопропровода.
"Но для этого общее собрание собственников должно утвердить соответствующее решение, причём высказаться "за" должны не менее двух третей от общего количества собственников", — предупредил Крохин.
Если жителям дома удалось достичь консенсуса в этом вопросе и они избавились от мусоропровода, следующим шагом может стать отмена платы за его содержание.
"Уменьшение платы также оформляется протоколом, составляемым на основании общего собрания собственников", — заключил специалист.
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