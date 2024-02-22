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Как меньше платить за воду: два верных способа сэкономить

Юрист раскрыла два способа меньше платить за воду

1:10
Недвижимость

Водоснабжение — один из самых затратных коммунальных ресурсов. Не оттого, что вода очень уж дорогая, а потому что без неё не обойтись.

Юрист раскрыла два способа меньше платить за воду
Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова is licensed under public domain

Декан юридического факультета Финуниверситета при правительстве РФ Гульнара Ручкина объяснила aif.ru, как заметно сэкономить при оплате этой статьи расходов ЖКХ.

Если затраты на коммунальные ресурсы отнимают более 22% семейного бюджета, можно обратиться за помощью к государству — оно может частично компенсировать траты.

"Следует отметить, что право на получение субсидии имеют не все малообеспеченные граждане, а те, которые не имеют долгов за оплату коммунальных услуг", — предупредила юрист.

Второй способ сэкономить — установка счётчиков. Те, у кого их до сих пор нет, платят воду по средним тарифам.

"По нормативам на одного зарегистрированного в квартире человека в месяц приходится 5 куб. м горячей и 7 куб. м холодной воды — это достаточно много, целых 12 тыс. литров", — уточнила Ручкина.

Реально расходуется гораздо меньше, поэтому благодаря установке приборов учёта получится заметно снизить плату за воду.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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