Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рузиль Минекаев и Леон Кемстач из "Слова пацана" открыли свой бизнес
Опасности в городской среде: почему кормление птиц и белок не рекомендуется
Глава "Феррари" Вассёр поделился целями гоночной команды на новый сезон
Медведев пошутил о возможности заключения договора о дружбе между независимым Техасом и ДНР
Нежное и красивое растение по имени виола, которое украсит ваш участок
Депутат Госдумы Драпеко назвала 23 февраля праздником для тех, кто служит или служил, в том числе женщин
Эксперт Pravda.Ru: эпидемия вируса денге человечеству не грозит
МИД Италии: соглашение с Украиной ни к чему не обязывает
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены до лета
Юрист объяснила, как добиться выселения захламивших подъезд соседей

Юрист предупредила о выселении за захламление подъезда

1:56
Недвижимость

За захламление мест общего пользования жильцам многоквартирных домов грозят самые суровые санкции вплоть до выселения, предупредила юрист Милана Романова.

Юрист предупредила о выселении за захламление подъезда
Фото: Администрация городского округа Чехов is licensed under Public domain

Если ваши соседи мусорят в подъезде или захламляют его, для начала надо обратиться в санитарно-эпидемиологическую станцию, чтобы её сотрудник зафиксировал этот прискорбный факт, посоветовала она "Москве 24".

"Если вызывали участкового (а его в таком случае нужно вызывать регулярно), получите копии протоколов. Также желательно собрать фото-, видео- и письменные показания свидетелей", — добавила специалист.

Если эти меры не помогают исправить ситуацию — дальше по инстанциям: управляющая компания, городская или районная администрация, Россанэпидемнадзор, органы внутренних дел, прокуратура.

Нарушителя санитарных норм могут оштрафовать до 1000 рублей по статье 6.4 КоАП РФ.

"Кроме того, можно изучить причины такого поведения соседа: не исключено, что он является психически нездоровым и нуждается в принудительной госпитализации", — заметила Романова.

Но решение о принудительном лечении принимает суд, поэтому госпитализировать соседа-неряху не так-то просто.

Крайняя мера — выселение. Она применяется, когда все другие санкции не принесли результата. Закон позволяет лишить нерадивого жильца его квадратных метров, если он занимал их на основании договора социального найма.

"С собственной квартирой всё сложнее. Сделать это можно только через суд, и заявление могут подать только местные органы власти, а не соседи", — предупредила юрист.

В этом случае, если иск будет удовлетворён, недвижимость пустят с молотка, а вырученные средства выплатят экс-владельцу. Причём, поскольку процедура эта долгая, он ещё может отыграть, наведя в жилище порядок, и тогда решение суда отменят.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Иран поставляет ракеты в Россию для их тестирования и усовершенствования Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Последние материалы
Юрист предупредила о выселении за захламление подъезда
Медведев пошутил о возможности заключения договора о дружбе между независимым Техасом и ДНР
Нежное и красивое растение по имени виола, которое украсит ваш участок
Депутат Госдумы Драпеко назвала 23 февраля праздником для тех, кто служит или служил, в том числе женщин
Эксперт Pravda.Ru: эпидемия вируса денге человечеству не грозит
МИД Италии: соглашение с Украиной ни к чему не обязывает
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены до лета
Медведев: разлад в отношениях США и России на десятилетия
Астрономы нашли источник космической пыли
Песков: Президент США Байден пытается вести себя в стиле "голливудского ковбоя"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников