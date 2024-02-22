Юрист объяснила, как добиться выселения захламивших подъезд соседей

Юрист предупредила о выселении за захламление подъезда

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За захламление мест общего пользования жильцам многоквартирных домов грозят самые суровые санкции вплоть до выселения, предупредила юрист Милана Романова.

Фото: Администрация городского округа Чехов is licensed under Public domain

Если ваши соседи мусорят в подъезде или захламляют его, для начала надо обратиться в санитарно-эпидемиологическую станцию, чтобы её сотрудник зафиксировал этот прискорбный факт, посоветовала она "Москве 24".

"Если вызывали участкового (а его в таком случае нужно вызывать регулярно), получите копии протоколов. Также желательно собрать фото-, видео- и письменные показания свидетелей", — добавила специалист.

Если эти меры не помогают исправить ситуацию — дальше по инстанциям: управляющая компания, городская или районная администрация, Россанэпидемнадзор, органы внутренних дел, прокуратура.

Нарушителя санитарных норм могут оштрафовать до 1000 рублей по статье 6.4 КоАП РФ.

"Кроме того, можно изучить причины такого поведения соседа: не исключено, что он является психически нездоровым и нуждается в принудительной госпитализации", — заметила Романова.

Но решение о принудительном лечении принимает суд, поэтому госпитализировать соседа-неряху не так-то просто.

Крайняя мера — выселение. Она применяется, когда все другие санкции не принесли результата. Закон позволяет лишить нерадивого жильца его квадратных метров, если он занимал их на основании договора социального найма.

"С собственной квартирой всё сложнее. Сделать это можно только через суд, и заявление могут подать только местные органы власти, а не соседи", — предупредила юрист.

В этом случае, если иск будет удовлетворён, недвижимость пустят с молотка, а вырученные средства выплатят экс-владельцу. Причём, поскольку процедура эта долгая, он ещё может отыграть, наведя в жилище порядок, и тогда решение суда отменят.