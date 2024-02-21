Не выбрасывайте старую душевую шторку — сгодится в хозяйстве как минимум тремя способами

Дизайнер назвала три способа использования старой душевой шторки

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Простой и дешёвый, но очень эффективный способ освежить интерьер ванной — замена душевой занавески. Кроме того, её приходится менять по мере износа, когда отчистить уже не представляется возможным.

Фото: Flickr by Master bath is licensed under CC BY 2.0

Что же делать с б/у шторкой — неужели выбросить? Она ещё так хороша, что жалко. Дизайнер Юлия Тычино подсказала сетевому изданию "БелНовости", куда можно применить этот предмет обихода.

Защита пола во время ремонта

Можно постелить её на пол в ремонтируемом помещении или прикрыть мебель, чтобы не угваздать их краской, побелкой или не повредить.

Облегчение уборки

Сстарой занавеской можно застилать пол под детским стульчиком, на котором кушает малыш. И тогда, если он даже перевернёт тарелку, не потребуется тщательная уборка.

Наматрасники или чехлы

Пригодятся там, где живут маленькие дети, пожилые люди с недержанием или домашние животные, для защиты мебели. Готовые чехлы — дорого, а из полиэстеровой (полиэтиленовая не подойдёт) занавески, если не очень важен внешний вид — отличный вариант!