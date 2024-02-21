Не выбрасывайте старую душевую шторку — сгодится в хозяйстве как минимум тремя способами

Простой и дешёвый, но очень эффективный способ освежить интерьер ванной — замена душевой занавески. Кроме того, её приходится менять по мере износа, когда отчистить уже не представляется возможным.
Что же делать с б/у шторкой — неужели выбросить? Она ещё так хороша, что жалко. Дизайнер Юлия Тычино подсказала сетевому изданию "БелНовости", куда можно применить этот предмет обихода.
Можно постелить её на пол в ремонтируемом помещении или прикрыть мебель, чтобы не угваздать их краской, побелкой или не повредить.
Сстарой занавеской можно застилать пол под детским стульчиком, на котором кушает малыш. И тогда, если он даже перевернёт тарелку, не потребуется тщательная уборка.
Пригодятся там, где живут маленькие дети, пожилые люди с недержанием или домашние животные, для защиты мебели. Готовые чехлы — дорого, а из полиэстеровой (полиэтиленовая не подойдёт) занавески, если не очень важен внешний вид — отличный вариант!
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