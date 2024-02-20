Имущество на территориях опережающего развития будут передавать резидентам без торгов

Госдума: территориям опережающего развития передадут имущество без торгов

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Госдума одобрила в третьем окончательном чтении законопроект, разрешающий передавать государственное движимое или недвижимое имущество в зданиях на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) их резидентам, сообщается на сайте ДумаТВ.

Фото: duma.gov.ru by Государственная Дума РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Проект закона устанавливает возможность передачи объектов движимого и недвижимого имущества во временное пользование и владение индивидуальным предпринимателям и юрлицам, являющимся резидентами ТОСЭР, созданных на территориях ЗАТО (закрытого административно-территориального образования), за исключением Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ.

Таким образом, управляющие компании на праве собственности или аренды смогут передать не только земельные участки, объекты капитального строительства и некапитальные сооружения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, но и иное имущество. Распоряжаться таким имуществом управляющая компания будет в порядке и на условиях, которые установит правительство РФ.

Цель закона — упростить деятельность бизнеса на территориях опережающего развития, созданных в закрытых административно-территориальных образованиях.

Территорией опережающего развития в РФ называется экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и прочими преимуществами для предпринимателей и бизнесменов. Сейчас существует 23 такие территории, в том числе, на Дальнем Востоке, Курильских островах, Республике Татарстан, Калининградской области.

Выделение внутри страны территорий с необходимой для старта производства инфраструктурой и льготами — широко распространенная международная практика привлечения крупных предприятий.