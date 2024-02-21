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Эксперт назвала популярные тренды на рынке недвижимости - экологичность и энергоэффективность

Умный дом или глэмпинг: какие тренды в недвижимости набирают обороты

2:41
Недвижимость

На международном рынке загородной недвижимости на сегодняшний день наблюдается растущий интерес к экологически чистым и энергоэффективным домам. Многие люди стремятся жить в помещениях и зданиях, которые минимально воздействуют на окружающую среду и не требуют большого количества энергии. Например, это "умные” дома с солнечными панелями на крышах, что формирует ещё один тренд мирового рынка — развитие технологий в области строительства и управления недвижимостью: появляется все больше решений, позволяющих управлять отоплением, освещением и другими функциями дома через мобильное приложение, рассказывает читателям Pravda.Ru директор по маркетингу "Гард-Недвижимость" Cофия Юнькова.

Умный дом или глэмпинг: какие тренды в недвижимости набирают обороты
Фото: PxHere is licensed under CC0

Также и в России набирает популярность тренд на технологичные дома, которыми можно управлять с телефона. Например, по итогам 2023 года в России на 103% выросли продажи "умных" лампочек, на 80% — товаров всех категорий для создания интеллектуального дома, отмечает эксперт.

Ещё один тренд — увлечение экологическим туризмом и отдыхом на природе — набирает популярность среди граждан западных и восточных государств. Многие люди предпочитают проводить свой отпуск в местах с нетронутой природой и минимальным воздействием на окружающую среду и хотят впоследствии вести такой образ жизни на постоянной основе. Это увеличивает спрос на загородную недвижимость в Америке, Японии, странах ЕС.

"Для российского рынка также актуален растущий спрос на загородные дома и дачи, что связано как с желанием людей жить в более экологичной обстановке, так и с ограничениями на покупку городской недвижимости. Этим стимулируется рост популярности коттеджных поселков с закрытой территорией и охраной, где жителям предлагают высокий уровень комфорта и безопасности", — отмечает эксперт.

В продолжение этого тренда растёт популярность глэмпингов (вид недвижимости, который предлагает комфортабельное размещение на природе). Этот тренд появился в Европе и США, но в последние годы стал популярен и в России. При этом можно не заниматься строительством, а купить готовый бизнес в специализированном посёлке, где организаторы поселения возьмут на себя все хлопоты — от рекламы до обслуживания. Владельцу останется просто получать дивиденды или наслаждаться своим отдыхом

В заключении можно сказать, что рынок загородной недвижимости продолжает развиваться и предлагать новые возможности для покупателей. Тренды меняются, но основные потребности людей остаются прежними: жить в экологически чистых домах, иметь доступ к инфраструктуре и наслаждаться природой.

Что происходит на рынке загородной недвижимости
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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