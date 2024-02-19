Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы застряли на острове Хайнань и в городе Харбин из-за резкого роста цен на авиабилеты
Испанские СМИ сообщили об убийстве российского пилота угнавшего Ми-8 на Украину
Рецепт салата с помело
Остеопат Кодл заявил, что для избежания инфекций и экземы следует менять нижнее белье ежедневно
Квантовая телепортация изображений: революционный прорыв ученых
Футболист Нигматуллин рассказал, во сколько ему обходится жизнь в Москве и Майами
Почему кошки спят свернувшись в клубок: научное объяснение
Политолог Колчин: Cитуация, которая складывается на фронте, делает возможной победу ВС РФ в этом году
Как вырастить сладкую свёклу
Как снять квартиру без риска внезапного выселения — надёжный способ обезопасить себя

Нотариус призвал заверять договор найма, чтобы не остаться на улице

1:28
Недвижимость

Договор найма квартиры лучше заверить у нотариуса, посоветовал председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты, нотариус г. Москвы Дмитрий Точкин.

Нотариус призвал заверять договор найма, чтобы не остаться на улице
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Только в этом случае документ имеет юридическую силу и защищает обе подписавшие его стороны, подчеркнул он в разговоре с aif.ru.

"Перед тем, как удостоверить договор, нотариус обязательно проводит доскональную проверку всех юридически значимых фактов. В частности, он убеждается в том, что арендодатель действительно является собственником или законным представителем собственника жилья, а также имеет право распоряжаться недвижимостью, дееспособен и другие важные моменты", — объяснил специалист.

Кроме того, нотариальное заверение полезно при включении в договор дополнительных условий: "Например, возможность расторжения договора по инициативе одной из сторон при наступлении опредёленных обстоятельств: если квартиру арендует студент, он может указать, что в случае его отчисления из вуза сделка расторгается в течение месяца".

Только заверенный договор гарантирует квартиранту, что его не попросят ни с того ни сего освободить помещение и не повысят внезапно арендную плату, заявил Точкин.

Кроме того, нотариус может хранить обеспечительный платёж арендатора — выступая в этом случае в роли эскроу-агента, он вернёт залог при расторжении договора.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина" Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Последние материалы
Почему кошки спят свернувшись в клубок: научное объяснение
Политолог Колчин: Cитуация, которая складывается на фронте, делает возможной победу ВС РФ в этом году
Как вырастить сладкую свёклу
Беларусь: административная ответственность за "чайлдфри"
Липецкий суд национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежавшую Петру Порошенко
Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию
Советник главы ДНР Ян Гагин: Позиции ВСУ могут посыпаться как домино после потери Авдеевки
На Украине рассказали о новой тактике рассказали о новой тактике ВС России
bioRxiv: черви A.sudhausi способны отращивать новый рот и поедать себе подобных
Польша: охотники поддержат протесты фермеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников