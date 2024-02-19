Как снять квартиру без риска внезапного выселения — надёжный способ обезопасить себя

Нотариус призвал заверять договор найма, чтобы не остаться на улице

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Договор найма квартиры лучше заверить у нотариуса, посоветовал председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты, нотариус г. Москвы Дмитрий Точкин.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Только в этом случае документ имеет юридическую силу и защищает обе подписавшие его стороны, подчеркнул он в разговоре с aif.ru.

"Перед тем, как удостоверить договор, нотариус обязательно проводит доскональную проверку всех юридически значимых фактов. В частности, он убеждается в том, что арендодатель действительно является собственником или законным представителем собственника жилья, а также имеет право распоряжаться недвижимостью, дееспособен и другие важные моменты", — объяснил специалист.

Кроме того, нотариальное заверение полезно при включении в договор дополнительных условий: "Например, возможность расторжения договора по инициативе одной из сторон при наступлении опредёленных обстоятельств: если квартиру арендует студент, он может указать, что в случае его отчисления из вуза сделка расторгается в течение месяца".

Только заверенный договор гарантирует квартиранту, что его не попросят ни с того ни сего освободить помещение и не повысят внезапно арендную плату, заявил Точкин.

Кроме того, нотариус может хранить обеспечительный платёж арендатора — выступая в этом случае в роли эскроу-агента, он вернёт залог при расторжении договора.