Как снять квартиру без риска внезапного выселения — надёжный способ обезопасить себя

Договор найма квартиры лучше заверить у нотариуса, посоветовал председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты, нотариус г. Москвы Дмитрий Точкин.
Только в этом случае документ имеет юридическую силу и защищает обе подписавшие его стороны, подчеркнул он в разговоре с aif.ru.
"Перед тем, как удостоверить договор, нотариус обязательно проводит доскональную проверку всех юридически значимых фактов. В частности, он убеждается в том, что арендодатель действительно является собственником или законным представителем собственника жилья, а также имеет право распоряжаться недвижимостью, дееспособен и другие важные моменты", — объяснил специалист.
Кроме того, нотариальное заверение полезно при включении в договор дополнительных условий: "Например, возможность расторжения договора по инициативе одной из сторон при наступлении опредёленных обстоятельств: если квартиру арендует студент, он может указать, что в случае его отчисления из вуза сделка расторгается в течение месяца".
Только заверенный договор гарантирует квартиранту, что его не попросят ни с того ни сего освободить помещение и не повысят внезапно арендную плату, заявил Точкин.
Кроме того, нотариус может хранить обеспечительный платёж арендатора — выступая в этом случае в роли эскроу-агента, он вернёт залог при расторжении договора.
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