Как при покупке отличить квартиру после пожара — фирменный способ ремонтника-профессионала

Ремонтник-профессионал посоветовал при покупке квартиры опросить соседей

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая неподходящая для покупки квартира — пережившая пожар. Конечно, продавцы тщательно скрывают этот минус и стараются его максимально замаскировать. Владелец компании по строительству и ремонту Артём Горбунов дал aif.ru советы, как не купить горевшее жилище.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю is licensed under public domain

Прежде всего — по очевидным признакам: сажа, копоть, запах гари.

"Если пожар был сильным, то можно заметить его следы на фасаде дома либо в подъезде", — добавил специалист.

Но скорее всего, собственники уже сделали ремонт. Обычно в таких случаях специальными средствами защищают потолок и стены до бетона, полностью меняют инженерные сети, не говоря уж об окнах, с нуля всё грунтуют и т. д.

Покупать такую квартиру всё равно не стоит — жить в ней небезопасно для здоровья.

"Возможно, удастся обнаружить какие-то данные о пожаре из СМИ, но самый очевидный способ — спросить у соседей. Они, как правило, хорошо знакомы с историей расположенных рядом с ними квартир", — порекомендовал эксперт.