Как при покупке отличить квартиру после пожара — фирменный способ ремонтника-профессионала

Самая неподходящая для покупки квартира — пережившая пожар. Конечно, продавцы тщательно скрывают этот минус и стараются его максимально замаскировать. Владелец компании по строительству и ремонту Артём Горбунов дал aif.ru советы, как не купить горевшее жилище.
Прежде всего — по очевидным признакам: сажа, копоть, запах гари.
"Если пожар был сильным, то можно заметить его следы на фасаде дома либо в подъезде", — добавил специалист.
Но скорее всего, собственники уже сделали ремонт. Обычно в таких случаях специальными средствами защищают потолок и стены до бетона, полностью меняют инженерные сети, не говоря уж об окнах, с нуля всё грунтуют и т. д.
Покупать такую квартиру всё равно не стоит — жить в ней небезопасно для здоровья.
"Возможно, удастся обнаружить какие-то данные о пожаре из СМИ, но самый очевидный способ — спросить у соседей. Они, как правило, хорошо знакомы с историей расположенных рядом с ними квартир", — порекомендовал эксперт.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.