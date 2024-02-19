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Кому проще всего получить ипотеку — топ профессий

Эксперты назвали работу с самой доступной ипотекой

2:08
Недвижимость

Ипотека стала менее доступной — ставки выросли, а условия льготной программы стали строже. РИА Недвижимость узнала, кому теперь проще всего улучшить жилищные условия за счёт ипотечного кредитования.

Эксперты назвали работу с самой доступной ипотекой
Фото: Mos.ru

Главный критерий — это высокий заработок, объясняет руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев. Но не только: важны также стабильность работы, а кроме того, представителям некоторых профессий проще получить льготную ипотеку.

Добыча

Всем этим признакам соответствуют работники сырьедобывающей отрасли, замечает аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Зарплаты в этой сфере в российских нефтегазоносных регионах высокие — в ЯНАО в среднем 153 тысячи рублей, — а недвижимость там дешевле, чем в столицах.

Финансы и консалтинг

Сюда же можно отнести работников финансов и консалтинга, добавляет исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак. Их средняя зарплата в Москве превышает 130 тысяч рублей, да и в других городах этот тяжкий труд хорошо вознаграждается.

Социальная сфера

Врачи и педагоги — самые желанные ипотечные заёмщики, утверждает завкафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Сейчас уже во многих регионах им платят достойную зарплату, а кроме того, на таких специалистов всегда есть спрос.

"Более того, для врачей и учителей во многих регионах действуют различные программы по привлечению специалистов в сельскую местность: льготная аренда жилья, "подъёмные" выплаты, а также стимулирующие доплаты после нескольких лет работы, к тому же сельская ипотека остается одним из самых выгодных вариантов", — объясняет он.

IT

А вот айтишникам повезло меньше. Их зарплаты не такие высокие, как принято считать: по данным портала Head Hunter, больше 100 тысяч рублей — только в Москве. А чтобы попасть в льготную программу ипотеки для IT-специалистов, надо получать не менее 150 тысяч в месяц — это опять же для столицы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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