В МЭИ рассказали, в каком случае розетка может загореться и спалить весь дом

Розетка может загореться, если от неё потребляется ток больше предельно допустимого, предупредил доцент кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ "МЭИ" Илья Королёв.
Стандартная электророзетка рассчитана на 16 А, напомнил он агентству "Прайм". Если в неё включен один прибор, берущий такой ток, или несколько, суммарно потребляющие больше, конструкция может нагреться вплоть до возгорания.
Несколько потребителей даже хуже, потому что это подразумевает включение через удлинители и тройники, добавил эксперт в области электробезопасности Максим Рябчицкий. Он призвал по возможности отказаться от их использования.
"Если необходимо, увеличьте количество розеток в квартире, разместив их в местах установки электроприборов", — посоветовал специалист.
Кроме того, квартирную электросеть следует оснастить современными защитными устройствами — УЗИс, УЗДП. Устанавливать их должен профессионал, заключил Рябчицкий.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.