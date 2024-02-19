В МЭИ рассказали, в каком случае розетка может загореться и спалить весь дом

Эксперт по электробезопасности призвал отказаться от тройников и удлинителей

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Розетка может загореться, если от неё потребляется ток больше предельно допустимого, предупредил доцент кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ "МЭИ" Илья Королёв.

Фото: Администрация Городского округа Пушкинский is licensed under public domain

Стандартная электророзетка рассчитана на 16 А, напомнил он агентству "Прайм". Если в неё включен один прибор, берущий такой ток, или несколько, суммарно потребляющие больше, конструкция может нагреться вплоть до возгорания.

Несколько потребителей даже хуже, потому что это подразумевает включение через удлинители и тройники, добавил эксперт в области электробезопасности Максим Рябчицкий. Он призвал по возможности отказаться от их использования.

"Если необходимо, увеличьте количество розеток в квартире, разместив их в местах установки электроприборов", — посоветовал специалист.

Кроме того, квартирную электросеть следует оснастить современными защитными устройствами — УЗИс, УЗДП. Устанавливать их должен профессионал, заключил Рябчицкий.