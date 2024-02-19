Опытные хозяйки этим простым копеечным средством очищают межплиточные швы в ванной комнате

Эффективное средство для ванной: Как сделать плиточные швы чистыми и безопасными

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для того чтобы ванная комната выглядела презентабельно, следует регулярно проводить уборку.

Фото: pexels. com by Christa Grover is licensed under public domain

Особое внимание стоит уделять плиточным швам, которые быстро теряют свой привлекательный внешний вид. Дело в том, что этого небольшого пространства вполне достаточно для того, чтобы там стали собираться бактерии.

Но есть дешевое средство, которое поможет добиться чистоты и устранить патогенную флору.

Чудодейственная пищевая сода для очищения межплиточных швов

Бережливые хозяйки первым делом отправляются на кухню за пачкой пищевой соды. Этот кулинарный порошок обладает превосходным чистящим потенциалом.

Сода является весьма эффективным средством против микробов.

Использование данного метода является абсолютно безопасным.

К порошку в небольшом количестве вводится вода, достигая текстуры, напоминающей зубную пасту.

Заполняем пространство очищающей смесью и оставляем на 15 минут.

Пройдемся по плиточным швам обычной старой зубной щеткой.

Ванная комната будет блестеть и радовать чистотой.