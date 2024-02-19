Сияющий линолеум: проверенные временем методы для идеальной чистоты

Линолеум является одним из самых популярных напольных покрытий. Но не все средства помогут добиться идеальной чистоты.
Даже дорогостоящие химические средства не всегда эффективны и могут навредить.
Для блеска можно использовать картофельный отвар или картофельный крахмал, добавляемые при мытье пола.
Смешивание коровьего молока и воды (1:1) также дает блеск линолеуму.
Специальные полироли и полимерные мастики также помогут достичь блеска.
Применение льняного масла
Несколько капель льняного масла на чистую губку, протирание пола, и последующее отполировывание фланелью придаст линолеуму блеск.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.