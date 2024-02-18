Неопытные хозяйки обязательно допускают эти 3 ошибки при уборке квартиры

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Часто, несмотря на старания при уборке, неверные подходы могут негативно сказаться на внешнем виде вашего дома. Даже небольшие ошибки могут создать неприглядное впечатление и ухудшить восприятие хозяевами гостями.

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Давайте рассмотрим, как избежать оплошностей при уборке.

Ошибка №1: Протирка зеркал ворсистой тканью. Используя ворсистую ткань для протирки зеркал, вы рискуете получить разводы и ворсинки.

Оптимальным выбором будет салфетка из микрофибры или хлопчатобумажной ткани.

Ошибка №2: Неподходящие средства для столешниц. Использование несоответствующих средств для чистки столешниц может привести к появлению царапин или потере блеска.

Деревянные столешницы требуют бережного отношения, и абразивные составы могут оставить на них мелкие царапины. Каменные столешницы также могут пострадать от неподходящих средств. Избегайте использования жестких моющих средств, предназначенных для других поверхностей.

Ошибка №3: Использование кислотных средств на хромированных поверхностях. Хромированные поверхности, такие как душевые кабины или смесители, не переносят кислотные средства. Они могут оставить на блестящей поверхности пятна, которые трудно устранить. Для ухода за хромированными изделиями используйте специализированные моющие средства.