Опытные хозяйки знают, где в скрываются незаметные очаги грязи: три места, про которые вы забываете

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже после тщательной уборки часто остаются участки, которые ускользают от внимания тряпки и моющих средств, просто потому, что они настолько "мелки", что не бросаются в глаза.

Фото: commons.wikimedia. org by Etienne Rastoul is licensed under public domain

Однако, при накоплении достаточного объема грязи и пыли, они делают о себе напоминание, принося дискомфорт.

1. Кнопка на унитазе: Легко упустить из виду при уборке, но помните, что кнопка слива на унитазе часто подвергается воздействию не совсем чистых рук. Необходима обработка дезинфицирующими средствами или влажной антибактериальной салфеткой. Также следует регулярно убирать пыль и брызги от освежителя воздуха.

2. Розетки и выключатели: Пыль накапливается на розетках и выключателях довольно быстро. Поэтому важно протирать их влажной тряпкой хотя бы пару раз в неделю. Внутри розеток можно использовать сухую губку для удаления грязи.

3. Ручки шкафов: Ручки шкафов часто оказываются в "тени" во время уборки, хотя шкаф может выглядеть чистым и сверкающим. Регулярное протирание ручек важно, чтобы избежать скопления бактерий и поддерживать полную чистоту в доме.