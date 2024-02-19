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Как повысить привлекательность квартиры для продажи? Пять советов от риелторов

Аукцион успеха: как сделать вашу квартиру привлекательной для покупателей

1:55
Недвижимость

В танце света и тени, где мелодия жизни льётся сквозь сияющие окна, рождается симфония продажи. И дирижёром в этой оркестровой пьесе выступаете вы, искусно оформляя сделку по продаже своей квартиры.

Аукцион успеха: как сделать вашу квартиру привлекательной для покупателей
Фото: commons.wikimedia.org by Photo shot by Derek Jensen (Tysto is licensed under public domain

"Продажа квартиры — это не просто обмен квадратных метров, это начало новой главы в вашей жизни”, — говорят опытные риелторы.

И с этим невозможно не согласиться. Ведь продажа недвижимости — это шанс улучшить жилищные условия, переехать в другой город или просто получить дополнительные средства.

"Но как сделать продажу квартиры быстрой и выгодной? — вопрошают профессиональные продавцы. — Как избежать ненужных хлопот и разочарований?”

Пять советов для идеальной продажи

  1. Определите реальную цену. Проведите анализ рынка недвижимости, сравните цены на похожие квартиры в вашем районе. Не завышайте цену, но и не ставьте её слишком низкой.
  2. Подготовьте квартиру к продаже. Сделайте косметический ремонт, уберите лишние вещи, создайте уютную атмосферу. Профессиональная фотосъёмка поможет вашей квартире предстать в выгодном свете.
  3. Рекламируйте свою квартиру. Разместите объявления на популярных сайтах по недвижимости, используйте социальные сети. Чем больше людей узнает о вашей квартире, тем быстрее вы найдёте покупателя.
  4. Будьте готовы к переговорам. Умение вести переговоры — это ключ к успешной продаже. Будьте вежливы, но не уступайте слишком много.
  5. Проверьте юридическую чистоту сделки. Перед подписанием договора купли-продажи убедитесь, что с вашей квартирой нет никаких юридических проблем.

"Продажа квартиры — это не повод для беспокойства, а возможность начать новую жизнь”, — говорит риелтор Ирина Петрова.

Следуя этим простым советам, вы сможете сделать продажу квартиры быстрой, выгодной и безболезненной. 

Как самому продать недвижимость?
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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