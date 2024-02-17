Зачем опытные хозяйки протирают клеёнчатую скатерть молоком и уксусом после покупки?

Хитрость для продления срока службы: использование молока для ухода за скатертью

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор клеенки в качестве скатерти имеет свои преимущества, особенно с экономической и практичной точек зрения. Однако, чтобы максимально продлить ее срок службы и сохранить привлекательный внешний вид, можно прибегнуть к хитрости с использованием молока.

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Основные преимущества выбора клеенки в качестве скатерти заключаются в ее доступности и легком уходе. Кроме того, эта материальная альтернатива обычно обходится дешевле, чем скатерти из натуральной ткани, и легче очищается от пятен.

Одним из способов улучшить долговечность и внешний вид клеенки является использование молока.

Процесс прост: после тщательной очистки скатерти от пятен, чистую тряпку следует обработать молоком и протереть ею поверхность клеенки. Через несколько минут следует тщательно отполировать скатерть сухой тряпкой или бумажным полотенцем.

Этот метод особенно рекомендуется для использования сразу после покупки клеенки. Для этого необходимо смешать молоко с укусом в равных пропорциях в отдельной емкости, обработать скатерть получившимся раствором, дать ему впитаться в материал и затем аккуратно протереть поверхность бумажным полотенцем.