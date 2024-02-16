Обречённые квартиры: их никто не хочет покупать — раскрыты причины

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Риелторы назвали квартиры, которые почти невозможно продать

2:40
Недвижимость

Недвижимость всегда пользуется спросом, но есть квартиры, на которые сложнее найти покупателя — например, после пожара. Сейчас ситуация ухудшилась — рынок, по словам его участников, стагнирует, продавцы вынуждены сильно сбрасывать цену, иначе их квадратные метры, даже вполне пристойные, "зависают" на многие месяцы. РИА Недвижимость расспросила риелторов о самых проблемных квартирах.

Риелторы назвали квартиры, которые почти невозможно продать
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

С перепланировкой

Покупатели шарахаются от таких предложений, как от огня. После нескольких ЧП с обрушениями власти стали относиться к квартирам с перепланировкой гораздо строже. В любой момент может прийти жилинспекция и заставить всё переделать обратно, а при отказе квартиру могут вообще отобрать через суд.

"Сегодня покупатели знают о том, что перепланировка сопряжена с большими рисками", — подтверждает вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина.

Криминальные

Если по документам квартира кажется сомнительной, покупатели предпочитают отказаться от даже от хороших во всех остальных отношениях вариантов.

Агент по недвижимости Евгений Коноплёв уточнил, что может вызвать подозрения:

  • многократная срочная перепродажа;
  • некорректно оформленные документы;
  • продажа по заниженной стоимости;
  • продажа предбанкротом;
  • продажа по сомнительной доверенности.

"К примеру, доверенное лицо говорит: "Дела буду вести только я, Ивана Ивановича беспокоить не будем. Таковы жёсткие требования". И всё! С этим связываться нельзя", — убеждён риелтор.

Рядом с большой стройкой

Здесь сразу несколько аспектов, объяснил владелец агентства недвижимости Сергей Вишняков. Во-первых, не готова инфраструктура. Во-вторых, шум и грязь. В-третьих, скорая сдача домов, квартиры в которых лучше и дешевле.

А вариантов таких хватает, потому что крупные города активно застраиваются, добавил Вишняков.

С плохим видом из окон

Это традиционные минусы, характерные для домов в промзонах.

"В нашей практике был кейс, когда собственник продавал квартиру в Капотне рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Из одного окна было видно трубу, которая извергала столб огня. К сожалению, среди покупателей было мало поклонников "Властелина колец", которые были бы не против соседства с оком Саурона", — рассказала руководитель департамента городской недвижимости в одном агентстве Елена Мищенко.

После пожара

Следы пожара скрыть невозможно никаким ремонтом, предупредила управляющий директор сети "Миэль" Ирина Пешич. По её словам, на такую квартиру могут позариться только соседи, намеренные улучшить свои жилищные условия.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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