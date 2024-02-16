Прокуратура Санкт-Петербурга vs "Бест Вей": партия опять отложена

Прокуратуре пока не удается признать кооператив "Бест Вей" незаконным

4:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

В начале февраля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга приступил к новому рассмотрению иска заместителя прокурора Санкт-Петербурга о признании деятельности кооператива "Бест Вей" незаконной.

Фото: Пресс-служба Бест Вей

Исковое заявление по этому поводу уже подавалось, но Приморский суд счел, что в том виде, в котором оно подано, оно не подлежит рассмотрению. Однако прокуратура, подав апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд, добилась того, что Приморский районный суд все-таки начал рассмотрение иска. При этом суд на первом же заседании в рамках нового рассмотрения вынужден был отложить разбирательство на конец апреля для уточнения исковых требований прокуратурой.

"Суду, как и нам, непонятно, от чьего имени выступает прокуратура, за что и против чего борется, — говорит один из адвокатов кооператива, — Прокуратура говорит, что выступает от имени тех, кто может вступить в кооператив и после вступления окажется, по ее оценке, в финансовой пирамиде. Но дело в том, что никакого вступления в кооператив нет с момента начала уголовного разбирательства по обвинениям в мошенничестве в деятельности компании "Гермес Менеджмент", с которым следственная группа ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пытается связать кооператив. Совет кооператива еще в марте 2021 года принял решение прекратить прием новых членов. Кооперативу говорят: "а вы же можете его отменить!". В ответ на это мы обратились к суду с ходатайством издать для кооператива на период рассмотрения уголовного дела судебный запрет на привлечение новых членов".

В иске, поясняют юристы кооператива (документ есть в редакции), прокуратура обвиняет кооператив в том, что он действовал на принципах срочности, возвратности, платности, то есть как кредитная организация, что не соответствует его статусу "простого" потребительского кооператива.

"Это утверждение из прокурорского иска не соответствует действительности, — говорят юристы, — Кооператив не работал на принципах срочности, возвратности, платности. Кооператив не предоставлял средства под процент и не платил процент за паевые средства, находящиеся на его счетах. Он привлекал средства граждан в качестве паевых платежей и целевых средств в развитие кооператива. То есть вносился первоначальный паевый взнос на желаемую квартиру, пайщик становился в очередь, и когда его очередь подходила, с помощью средств, добавленных кооперативом, приобретал недвижимость. У кооператива была программа накопления средств на первоначальный паевый взнос на счете кооператива, но добровольная, беспроцентная, не дающая никаких преимуществ в скорости приобретения недвижимости. Все это подробно прописано во всех версиях устава кооператива, каждая из которых проходила регистрацию в налоговой инспекции — и не вызывала никаких вопросов: успешно регистрировалась".

Адвокаты кооператива внесли встречный иск о признании деятельности кооператива законной, однако прокуратура, по их словам, возражала против рассмотрения встречного иска, сославшись на то, что пока кооператив не признан незаконным, он считается законным. "Это безусловно так, — комментируют адвокаты, — Но почему же тогда следственная группа открытым текстом писала в своих ходатайствах об аресте счетов кооператива, что его деятельность незаконна, и эти ходатайства поддерживались прокуратурой?!"

"Важнейший вопрос к иску прокуратуры, — подчеркивают представители кооператива, — с какого времени прокуратура требует считать деятельность кооператива незаконной. В судебном заседании представители прокуратуры заявили, после долгой дискуссии с нашими адвокатами, что с даты вступления в силу судебного решения о запрете, если оно будет принято. При этом отказались самостоятельно внести уточнения в исковые требования в связи с тем, что иск исходит от зампрокурора города, а они — лишь его представители. Первоначально прокуратура говорила о том, что запрет будет распространяться "в прошлое" — то ли с момента создания кооператива десять лет назад, то ли с момента внесения кооператива в предупредительный список Центробанка как имеющего признаки финансовой пирамиды. Еще один камень преткновения — срочность. Обычно запрет вводится на период до устранения нарушений, прокуратура же требует запретить работу кооператива бессрочно, в связи с, якобы, неустранимостью нарушений".

Все эти вопросы, по словам представители кооператива, должны быть так или иначе решены в уточненном иске прокуратуры, который предполагается рассмотреть 10 апреля.