Как очистить серебряные ювелирные изделия, чтобы они сверкали как новые и не испортились

Как очистить серебряные ювелирные изделия быстро и безопасно

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Не рекомендуется очищать серебро "грубыми" способами, такими как использование зубной щетки с пастой или смесью нашатырного спирта и зубного порошка, так как это может привести к образованию микротрещин на поверхности изделия.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для безопасной очистки серебра рекомендуется использовать мягкую ткань, например, микрофибру.

Ультразвуковая очистка эффективно удаляет загрязнения из труднодоступных мест серебряных изделий и хорошо очищает серебро с камнями (за исключением изделий с опалом, янтарем, изумрудом, сапфиром, лунным камнем, бирюзой) или сложным узором.

Быстрые и эффективные способы очистки "серебряной" бижутерии: можно очищать зубной пастой или зубным порошком, содой или мелом.

Если изделие содержит медь, его можно очистить смесью соли и уксуса.

Если в изделии сочетаются металл и пластик, рекомендуется использовать очень мягкие методы очистки, например, шампунь или средство для мытья посуды. Растворите 1 чайную ложку соли в 1 стакане воды и погрузите в него изделие на минут десять.