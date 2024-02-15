Тюль пожелтел от солнечных лучей? Опытные хозяйки решают это недоразумение таким образом

Как вернуть белизну тюля: Эффективные методы отбеливания и освежения

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пришло время освежить ваш тюль, и, возможно, вы столкнулись с проблемой желтых пятен, вызванных долгим воздействием солнечных лучей. Если премиальные порошки не справляются с этой задачей, бабушкины проверенные способы могут прийти на помощь.

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Процесс отбеливания начинается с замачивания тюля в тазу с мыльной стружкой и 100 граммами соды. Важно, чтобы тюль пробыл в этом растворе несколько часов, но ночное замачивание не рекомендуется.

Сначала из ткани удаляются загрязнения, и лишь через несколько часов начинается активный процесс отбеливания. После этого тюль следует тщательно прополоскать и отправить в стиральную машину при температуре 60° C.

Несмотря на то, что этот процесс отбеливания может занять почти весь день, вы сами по себе не встретите никаких трудностей – все тяжелое дело выполняют выбранные средства и стиральная машинка. В результате вы получите не только освеженный тюль, но и избавитесь от неприятных желтых пятен, вернув ему первоначальную белизну.