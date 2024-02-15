Цены на новостройки в российских городах рухнули: что случилось?

Падение спроса на новостройки в российских городах-миллионниках привело к снижению цен

В российских городах-миллионниках наблюдается снижение спроса на новостройки, что приводит к остановке роста цен и даже их снижению. Причиной этому стала сильная "забуксовавшая" льготная ипотека, которая была ужесточена федеральным правительством, а также крупными банками.

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Как сообщает витрина недвижимости Restate.ru, в результате новостройки в таких городах, как Москва, Сочи, Челябинск и Волгоград, стали доступнее, и цены на них даже снизились. Например, ценник на строящееся жилье в Волгограде уменьшился на 10%, а в Сочи — на 5%.

Некоторые города, такие как Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь и Краснодар, также отмечают замер цен на первичном рынке, а в нескольких городах цены на готовое жилье даже увеличились.