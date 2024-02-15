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Верховный суд разъяснил: за лифт платят все. Как отказаться жителям первого и второго этажей?

Юрист объяснила, почему жители первого и второго этажей должны платить за лифт

1:19
Недвижимость

За лифт должны платить все жильцы многоквартирного дома, включая тех, кто им не пользуется, потому что живёт на первом или втором этаже. Общественный деятель, руководитель юридического центра "Новикова&Партнеры" Ольга Новикова объяснила aif.ru эту парадоксальную норму.

Юрист объяснила, почему жители первого и второго этажей должны платить за лифт
Фото: Mos.ru by Е. Самарин is licensed under Public domain

По статье 154 Жилищного кодекса РФ оплата содержания общедомового имущества приплюсовывается к квартплате. А статья 36, в свою очередь, определяет, что к такому имуществу относится — в том числе и лифты.

Более того, на этот счёт есть даже разъяснение Верховного суда РФ: все собственники платят за всё общее имущество, даже если не пользуются им — никаких исключений.

"В 2012 году депутатами Госдумы уже рассматривался проект в части освобождения жильцов первых и вторых этажей от оплаты расходов на эксплуатацию лифта, но он был отклонён", — сообщила юрист.

Теоретически, общее собрание жильцов дома может освободить тех, кто живёт на нижних этажах, от платы за лифт, добавила она.

"Собственники с верхних этажей должны понимать, что будут оплачивать эту разницу. Если жильцы МКД примут такое решение, то об этом необходимо будет уведомить управляющую компанию", — заключила Новикова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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