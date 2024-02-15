Верховный суд разъяснил: за лифт платят все. Как отказаться жителям первого и второго этажей?

За лифт должны платить все жильцы многоквартирного дома, включая тех, кто им не пользуется, потому что живёт на первом или втором этаже. Общественный деятель, руководитель юридического центра "Новикова&Партнеры" Ольга Новикова объяснила aif.ru эту парадоксальную норму.
По статье 154 Жилищного кодекса РФ оплата содержания общедомового имущества приплюсовывается к квартплате. А статья 36, в свою очередь, определяет, что к такому имуществу относится — в том числе и лифты.
Более того, на этот счёт есть даже разъяснение Верховного суда РФ: все собственники платят за всё общее имущество, даже если не пользуются им — никаких исключений.
"В 2012 году депутатами Госдумы уже рассматривался проект в части освобождения жильцов первых и вторых этажей от оплаты расходов на эксплуатацию лифта, но он был отклонён", — сообщила юрист.
Теоретически, общее собрание жильцов дома может освободить тех, кто живёт на нижних этажах, от платы за лифт, добавила она.
"Собственники с верхних этажей должны понимать, что будут оплачивать эту разницу. Если жильцы МКД примут такое решение, то об этом необходимо будет уведомить управляющую компанию", — заключила Новикова.
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