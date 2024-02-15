Верховный суд разъяснил: за лифт платят все. Как отказаться жителям первого и второго этажей?

Юрист объяснила, почему жители первого и второго этажей должны платить за лифт

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За лифт должны платить все жильцы многоквартирного дома, включая тех, кто им не пользуется, потому что живёт на первом или втором этаже. Общественный деятель, руководитель юридического центра "Новикова&Партнеры" Ольга Новикова объяснила aif.ru эту парадоксальную норму.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин is licensed under Public domain

По статье 154 Жилищного кодекса РФ оплата содержания общедомового имущества приплюсовывается к квартплате. А статья 36, в свою очередь, определяет, что к такому имуществу относится — в том числе и лифты.

Более того, на этот счёт есть даже разъяснение Верховного суда РФ: все собственники платят за всё общее имущество, даже если не пользуются им — никаких исключений.

"В 2012 году депутатами Госдумы уже рассматривался проект в части освобождения жильцов первых и вторых этажей от оплаты расходов на эксплуатацию лифта, но он был отклонён", — сообщила юрист.

Теоретически, общее собрание жильцов дома может освободить тех, кто живёт на нижних этажах, от платы за лифт, добавила она.