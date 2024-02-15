Отличный лайфхак для мытья бутылок с узким горлышком, куда не пролезает рука, изнутри

Магнитные губки: эффективный способ чистки труднодоступных мест

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Очистить бутылки с узким горлышком, окна с обратной стороны и прочие труднодоступные предметы может быть проще, чем кажется. Для этого пригодится простая хитрость с использованием губки для мытья посуды и магнитной таблетки.

Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Процесс изготовления чудо-губок весьма прост. Надрежьте губку пополам, выполните небольшой надрез посередине и прикрепите к каждой половинке поролон магнит. Это можно сделать, зашивая поролон вокруг магнита, либо просто вливая клеевой состав "Момент" с магнитами.

Теперь у вас есть уникальное средство, способное держаться на весу благодаря встроенному магниту. Убедитесь, что половинки притягиваются друг к другу — это гарантия правильной сборки.

Применяйте магнитные губки, двигаясь с внешней стороны предмета. Вторая губка, расположенная с внутренней стороны, повторит движения первой, обеспечивая тщательную очистку даже в самых труднодоступных местах.

Эффективные и удобные в использовании, эти магнитные губки станут незаменимым инструментом для мытья бутылок с узким горлом, ваз, окон и всех мест, куда не удается достать рукой.