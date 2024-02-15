Как ватные тампоны и перекись водорода восстановят белизну пластика на стиральной машинке

Секрет поддержания идеального вида стиральной машины: безопасное отбеливание и свежесть

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сохранить стиральную машинку в первозданном виде — это настоящая задача, учитывая, как со временем пластик становится желтоватым. Несмотря на то, что это не влияет на работоспособность, хочется видеть технику в ванной комнате без признаков старения.

Фото: commons.wikimedia. org by Matthew Paul Argall is licensed under public domain

Однако, многие не знают, что восстановить белоснежный вид пластику можно легко и без использования химических чистящих средств или отбеливателей известных брендов. Ответ прост: ватные диски и перекись водорода.

Процесс также прост. Нанесите перекись на ватный диск и осторожно втирайте жидкость в поверхность стиральной машинки до тех пор, пока она не приобретет белоснежный оттенок. Через несколько минут машина засверкает, будто только что вышла из магазина.

Даже если ваша машина уже постарела и долгое время приобретала желтый оттенок, повторение процедуры, вероятно, вернет ей более свежий вид. Перекись водорода безопасно отбеливает пластик и, кроме того, обеззараживает его.

Не забывайте, что вы также можете добавить перекись в барабан машины для удаления неприятных запахов, что делает этот метод еще более эффективным и экономичным.