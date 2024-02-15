Лёд и вилка помогут восстановить ковёр от оставшихся от тяжелой мебели вмятин

Без ремонта: как восстановить внешний вид ковра после перестановки мебели

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда желание обновить интерьер комнаты может возникнуть без необходимости проведения крупного ремонта. В таких случаях многие хозяйки прибегают к простому, но эффективному приему — перестановке мебели в помещении. Перемещение шкафов, столов и кроватей, а также замена тюли, гарантируют приятное разнообразие в оформлении.

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Однако при такой перестановке возникает проблема следов и вмятин от тяжелых предметов мебели на ковре, и испорченный ковер предпочтительно скрыть от глаз. Но оказывается, можно вернуть напольному покрытию идеальный вид с использованием обычного льда и вилки.

Для восстановления пушистости ворса следует поместить кубики льда в поврежденные места, пострадавшие под давлением мебели. После того как лед растает, избавьтесь от воды с помощью бумажных полотенец и, используя вилку, "расчешите" примятый ворс. Широкие зубцы вилки отлично справятся с этой задачей. Затем следует пропылесосить ковер, чтобы обеспечить его быстрое высыхание.

Таким образом, проблема следов от ножек мебели на ковре успешно решена, и ваш ковер снова выглядит идеально без видимых повреждений.