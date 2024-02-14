Избавиться от неприятного запаха в доме можно с помощью соды и активированного угля, советуют "БелНовости".
Если испортилась атмосфера в квартире, для начала найдите и устраните причину зловония — мокнущие тряпки, забытый мусор, застарелая пепельница и т. п., иначе любые последующие меры окажутся бесполезными.
А теперь можно заняться борьбой с посторонними ароматами.
Лучше намолотый — насыпьте в блюдца и расставьте по углам.
Суперадсорбенты, применяются так же — в блюдцах в разных местах жилища. Не забудьте только хорошенько измельчить таблетки угля.
Отлично работает как поглотитель запаха, если её немного нагреть на сковороде.
Ещё можно сжечь в помещении лавровый лист или даже смастерить самодельный ароматизатор.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.