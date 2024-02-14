Как народными средствами избавиться от вони в доме: три простых лайфхака

Эксперты предложили соду с углем для улучшения атмосферы в доме

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Избавиться от неприятного запаха в доме можно с помощью соды и активированного угля, советуют "БелНовости".

Фото: Freepik by benzoix is licensed under CC-BY

Если испортилась атмосфера в квартире, для начала найдите и устраните причину зловония — мокнущие тряпки, забытый мусор, застарелая пепельница и т. п., иначе любые последующие меры окажутся бесполезными.

А теперь можно заняться борьбой с посторонними ароматами.

Кофе

Лучше намолотый — насыпьте в блюдца и расставьте по углам.

Сода и активированный уголь

Суперадсорбенты, применяются так же — в блюдцах в разных местах жилища. Не забудьте только хорошенько измельчить таблетки угля.

Цедра

Отлично работает как поглотитель запаха, если её немного нагреть на сковороде.

Ещё можно сжечь в помещении лавровый лист или даже смастерить самодельный ароматизатор.