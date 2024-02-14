Кто должен платить за сломавшийся в съёмной квартире счётчик воды: разъяснения юриста в сфере ЖКХ

За счётчики воды в квартире отвечает её собственник, заявила председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова, отвечая на вопрос читателя РИА Недвижимость.
Таковы общие правила (постановление правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ст. 210 ГК РФ), если в договоре аренды не указано иное, что очень маловероятно, пояснила она.
"Таким образом, проводить замену счётчика и платить за неё должен собственник квартиры, а не арендатор", — резюмировала юрист.
Если счётчик сломается, нужно сообщить хозяину, а тот уже должен известить об этом управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, заменить его — самостоятельно или с их помощью — и поставить на учёт.
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