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Кто должен платить за сломавшийся в съёмной квартире счётчик воды: разъяснения юриста в сфере ЖКХ

Юрист объяснила, кто отвечает за счётчики воды в съёмной квартире

1:01
Недвижимость

За счётчики воды в квартире отвечает её собственник, заявила председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова, отвечая на вопрос читателя РИА Недвижимость.

Юрист объяснила, кто отвечает за счётчики воды в съёмной квартире
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Таковы общие правила (постановление правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ст. 210 ГК РФ), если в договоре аренды не указано иное, что очень маловероятно, пояснила она.

"Таким образом, проводить замену счётчика и платить за неё должен собственник квартиры, а не арендатор", — резюмировала юрист.

Если счётчик сломается, нужно сообщить хозяину, а тот уже должен известить об этом управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, заменить его — самостоятельно или с их помощью — и поставить на учёт.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина рассказала, как максимально корректно завершить аренду по истечении срока договора.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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