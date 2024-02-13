Владимир Путин расширил действие льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ

Путин расширил льготную ипотеку в новых регионах России

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье, сообщили 12 февраля на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях", — сказано в документе.

Ранее, 14 декабря 2023 года, Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье. До этого, в начале 2023 года, правительство утвердило льготную ипотечную программу для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2% годовых. По такой ставке предлагается брать кредиты на покупку или строительство жилья на сумму до 6 млн руб. с первым взносом от 10% стоимости недвижимости.